LIVE Alcaraz-Bublik ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | l’estro del kazako impensierirà il n1?

Benvenuti alla diretta di oggi dal Masters 1000 di Montecarlo, con il terzo quarto di finale tra il numero uno del ranking e il tennista kazako. Seguiremo in tempo reale l’incontro, con aggiornamenti sulle azioni più significative e i punteggi durante tutto il match. Restate con noi per non perdere dettagli di questa sfida tra due atleti di alto livello.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del terzo quarto di finale in programma oggi al Masters 1000 di Monte-Carlo. Il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz affronterà l’imprevedibile kazako Alexander Bublik. Non ci sono precedenti nel circuito maggiore tra i due. Dunque per entrambi sarà una ”prima volta” opposti l’uno contro l’altro. Lo spagnolo arriva da una stato di forma discreto. Alternando prestazioni convincenti a punti interrogativi per quanto riguarda la sua continuità di gioco. Il classe ’97 da parte sua sta giocando un buon torneo. In due partite, rispettivamente contro Monfils e Lehecka, ha ottenuto la vittoria senza perdere set. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Alcaraz-Bublik, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’estro del kazako impensierirà il n.1?

LIVE Berrettini-Bublik, ATP Miami 2026 in DIRETTA: niente da perdere contro il temibile kazakoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo...

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Anche il terzo quarto di finale a Monte Carlo è definito: sarà Bublik contro Alcaraz. Dopo il successo del kazako su Lehecka, anche Carlos – pur non essendo in perfetta forma – riesce a superare l'ostacolo Etcheverry. Lo spagnolo ha avuto la meglio sull'argent - facebook.com facebook

Carlos Alcaraz mostra un brivido: “Ho salvato la partita”. E individua il colpo cruciale contro Bublik - x.com