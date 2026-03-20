LIVE Berrettini-Bublik ATP Miami 2026 in DIRETTA | programma in ritardo attesa per la sfida al kazako

A Miami, la pioggia ha causato ritardi nel programma diurna del torneo ATP. Attualmente si sta disputando la partita tra Berrettini e Bublik, con l’attesa che prosegue mentre le condizioni meteo rimangono instabili. La sfida al kazako è in corso, ma il maltempo ha rallentato lo svolgimento delle partite previste per oggi.

16.20 Piove a Miami, dunque il programma di giornata subirà degli inevitabili slittamenti. Bisognerà attendere che la perturbazione passi per poi iniziare effettivamente con gli incontri previsti. Per quanto riguarda Bublik, il giocoliere kazako ha saltato il primo turno grazie al bye, essendo la decima testa di serie del torneo. Sono solo due gli scontri diretti tra Berrettini e il tennista nativo di Gatcina, entrambi giocati in Turchia: il primo, il 16 luglio 2017 al Challenger di Istanbul, con l’azzurro che vinse per 2-0, e il secondo, l’11 gennaio 2021, all’ATP di Antalya, con la vittoria del kazako per 2-0. Il match tra Bublik e Berrettini sarà il terzo match a partire dalle 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Bublik, ATP Miami 2026 in DIRETTA: programma in ritardo, attesa per la sfida al kazako Articoli correlati LIVE Berrettini-Bublik, ATP Miami 2026 in DIRETTA: niente da perdere contro il temibile kazakoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo... Berrettini-Bublik oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streamingSecondo turno in arrivo per Matteo Berrettini a Miami: nel torneo che dal 2019 si è trasferito dalle parti dell’Hard Rock Stadium arriva oggi la... Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Berrettini Bublik ATP Miami 2026... Temi più discussi: Alexander Bublik v Matteo Berrettini (20/03/2026); Berrettini parte bene, Bellucci subito eliminato; Berrettini vince al debutto a Miami: ora la super sfida con Bublik; LIVE Berrettini-Muller 6-4 6-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: un Matteo dalla buona forma vince all’esordio. Il torneo di Miami è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOWCinque italiani impegnati in Florida oggi ma anche la sfida Alcaraz-Fonseca nella notte della quarta giornata del torneo americano Il big match del programma di oggi è la sfida fra il n.1 Spagnolo ... gazzetta.it Berrettini-Bublik oggi in tv, ATP Miami 2026: orario, programma partite precedenti, streamingSecondo turno in arrivo per Matteo Berrettini a Miami: nel torneo che dal 2019 si è trasferito dalle parti dell'Hard Rock Stadium arriva oggi la sfida ... oasport.it GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI venerdì 20 Ore 18:00 Arnaldi vs Shevschenko Ore 18:00 Paolini vs Townsend Ore 18:30 Cocciaretto vs Gauff Ore 19:00 Berrettini vs Bublik Ore 19:30 Cobolli vs Collignon Ore 00:00 Darderi vs L - facebook.com facebook ATP Miami, Berrettini aspetta Bublik: "Attualmente è uno dei più forti, sarà una battaglia" x.com