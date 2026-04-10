LIVE Alcaraz-Bublik 6-3 0-0 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | l’iberico si aggiudica il primo parziale

Alcaraz e Bublik stanno giocando il secondo set del match di Montecarlo, con il primo parziale già concluso a favore dello spagnolo per 6-3. Attualmente il punteggio è 0-0 nel secondo set, dopo che Bublik ha vinto uno scambio con una volée di diritto incrociata. In precedenza, Alcaraz aveva ottenuto un punto con un diritto incrociato vincente. La partita è trasmessa in diretta streaming.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Volée di diritto incrociata e vincente di Bublik. A-40 Diritto incrociato e vincente dell’iberico. 40-40 Passante di rovescio incrociato e vincente del numero 11 ATP. 40-30 In rete la palla corta di diritto lungolinea del nativo di El Palmar. 40-15 Ace esterno del classe 2003. 30-15 In rete il diritto incrociato dello spagnolo. 30-0 In rete il diritto lungolinea del kazako. 15-0 In rete il passante di rovescio lungolinea del classe ’97. Servirà Alcaraz in questo inizio di secondo set. 6-3 Rovescio lungolinea vincente giocato in recupero dell’iberico che porta a casa il primo set. 30-40 In rete il diritto incrociato di Bublik. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Bublik, 6-3, 0-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’iberico si aggiudica il primo parziale LIVE Alcaraz-Bublik, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Sinner si afferma su Aliassime. A breve l’iberico contro il kazakoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:55 Il giudice di sedia Renaud Lichtenstein, francese, sarà il giudice di sedia dell’incontro. LIVE Cobolli-Blockx, 3-6, 0-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il belga si aggiudica il primo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11. Temi più discussi: Alcaraz-Bublik oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming; Alcaraz ai quarti, avanti anche Zverev e Bublik; Alcaraz vince in tre set contro Etcheverry ed è ai quarti di Montecarlo: affronterà Bublik; Alcaraz, la strana ammissione che sa di resa: Perderò il numero 1. La sentenza di Bublik su Carlos e Sinner. LIVE Alcaraz-Bublik, 6-3, 0-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’iberico si aggiudica il primo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 In rete il diritto incrociato dello spagnolo. 30-0 In rete il diritto lungolinea del kazako. 15-0 In rete ... oasport.it Alcaraz sfida Bublik diretta Masters 1000 Montecarlo: segui i quarti di finale. Tennis oggi LIVELo spagnolo affronta il kazako ai quarti del torneo monegasco: in palio c'è la qualificazione in semifinale e la difesa del primato nel ranking Atp dall'assalto di Sinner. Tutti gli aggiornamenti in t ... corrieredellosport.it Secondo quanto riportato dalle ATP Media Notes, contrariamente a quanto riportato sul LIVE RANKING, Sinner NON è virtualmente numero uno al mondo in questo momento e non lo sarebbe quindi neanche con l'ipotetica sconfitta di Alcaraz contro Bublik. Q x.com Alcaraz sfida Bublik diretta Masters 1000 Montecarlo: segui i quarti di finale. Tennis oggi LIVE - facebook.com facebook