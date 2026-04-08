LIVE Cobolli-Blockx 3-6 0-0 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | il belga si aggiudica il primo parziale

Nel torneo di Montecarlo, il primo set tra i due tennisti si è concluso con un punteggio di 6-3 a favore del giocatore belga, mentre il secondo set è ancora in corso con un punteggio di 0-0. La partita si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti disponibili online. Sono programmati altri incontri, tra cui quelli che coinvolgono atleti italiani e altri tennisti di rilievo, con inizio previsto a partire dalle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-VACHEROT (4° MATCH DALLE 11.00) Servirà Blockx in questo inizio di secondo set. 6-3 In rete il rovescio incrociato del nativo di Firenze. Il primo parziale è del belga. 15-40 In rete il rovescio lungolinea di Blockx. Seconda. 0-40 In rete il diritto incrociato del portacolori del bel paese. Ci sono tre palle break e set point. 0-30 Diritto incrociato e vincente giocato a ridosso della rete del belga. 0-15 In rete la palla corta di diritto lungolinea di Cobolli. 5-3 Diritto lungolinea vincente giocato in uscita dal servizio del numero 91 ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Blockx, 3-6, 0-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il belga si aggiudica il primo parziale LIVE Cobolli-Blockx, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: attenzione all’emergente belgaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di secondo turno... LIVE Cobolli-Blockx, 1-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break del belgaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11. Temi più discussi: LIVE Cobolli-Comesana 7-5 2-6 6-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il romano la spunta al terzo set con la forza dei nervi!; Cobolli soffre ma esce alla distanza: sconfitto Comesana, ora c'è Blockx; Cobolli al 2° turno, Arnaldi eliminato al debutto; Montecarlo, il programma di mercoledì: esordio per Musetti, in campo anche Berrettini e Cobolli. LIVE Cobolli-Blockx, 2-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break del belgaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-VACHEROT (4° MATCH DALLE 11.00) ... oasport.it Musetti-Vacherot e Cobolli-Blockx all'Atp Monte-Carlo, i risultati in diretta liveLeggi su Sky Sport l'articolo Musetti-Vacherot e Cobolli-Blockx all'Atp Monte-Carlo, i risultati in diretta live ... sport.sky.it Inizia il match tra Flavio Cobolli e Alexander Blockx sul Court des Princes! x.com Verso le 15:30 Lorenzo Musetti sfida Valentin Vacherot, Flavio Cobolli affronta Alexander Blockx. Alle 11 Matteo Berrettini incrocia Daniil Medvedev - facebook.com facebook