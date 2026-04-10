LIVE Alcaraz-Bublik 2-0 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | break in avvio dello spagnolo

Alcaraz e Bublik stanno affrontando un match nel torneo ATP di Montecarlo 2026. Lo spagnolo ha già ottenuto un break in avvio e conduce per 2-0. Nel primo game, Alcaraz ha piazzato un rovescio lungolinea vincente, mentre il kazako ha commesso un errore in rete sul suo servizio. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 Rovescio lungolinea vincente del murciano. 40-15 In rete il rovescio incrociato del kazako. 30-15 Diritto incrociato vincente di Alcaraz. 15-15 Lungo il diritto lungolinea del numero 11 ATP. 0-15 Lungo il rovescio lungolinea del nativo di El Palmare. 1-0 Break in avvio dello spagnolo con l’errore del kazako con il diritto incrociato in rete. 30-40 In rete il diritto lungolinea del classe ’97. Palla break. 30-30 Diritto lungolinea vincente dell’iberico. 30-15 In rete il rovescio in recupero incrociato dell’iberico. 15-15 Errore di Bublik con il diritto lungolinea che va lungo. 15-0 Diritto lungolinea vincente del kazako. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Bublik, 2-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break in avvio dello spagnolo LIVE Alcaraz-Bublik, 1-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break dello spagnolo in avvioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Break in avvio dello spagnolo con l’errore del kazako con il diritto incrociato in rete. LIVE Alcaraz-Bublik, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’estro del kazako impensierirà il n.1?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del terzo quarto di finale in... Temi più discussi: Alcaraz-Bublik oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming; Alcaraz ai quarti, avanti anche Zverev e Bublik; Alcaraz vince in tre set contro Etcheverry ed è ai quarti di Montecarlo: affronterà Bublik; Alcaraz, la strana ammissione che sa di resa: Perderò il numero 1. La sentenza di Bublik su Carlos e Sinner. LIVE Alcaraz-Bublik, 2-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break in avvio dello spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:55 Il giudice di sedia Renaud Lichtenstein, francese, sarà il giudice di sedia dell'incontro. 15:52 Finisce ... oasport.it Alcaraz sfida Bublik diretta Masters 1000 Montecarlo: segui i quarti di finale. Tennis oggi LIVELo spagnolo affronta il kazako ai quarti del torneo monegasco: in palio c'è la qualificazione in semifinale e la difesa del primato nel ranking Atp dall'assalto di Sinner. Tutti gli aggiornamenti in t ... corrieredellosport.it Alcaraz sfida Bublik diretta Masters 1000 Montecarlo: segui i quarti di finale. Tennis oggi LIVE - facebook.com facebook #Alcaraz sfida #Bublik diretta Masters 1000 Montecarlo: segui i quarti di finale. Tennis oggi LIVE x.com