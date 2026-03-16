Al debutto del GF Vip 2026, si è verificata la prima lite tra Ibiza e Raul, avvenuta in cucina a meno di 24 ore dall’ingresso dei concorrenti nella Casa. La discussione ha attirato l’attenzione dei presenti e ha segnato un inizio movimentato per questa edizione del reality. Nessun dettaglio sulle cause del diverbio è stato reso noto.

È già caos al Grande Fratello Vip: dopo meno di 24 ore nella Casa, Ibiza e Raul si scontrano in cucina. I video fanno già il giro dei social. La nuova edizione del Grande Fratello Vip non ha perso tempo. A meno di ventiquattro ore dall’ingresso ufficiale dei concorrenti nella Casa più spiata d’Italia, è già scoppiata la prima lite della stagione. I protagonisti sono Ibiza Altea e Raul Dumitras, due dei volti di questa ottava edizione del reality di Mediaset. Una discussione nata in cucina, per una smorfia di troppo, che ha fatto immediatamente il giro dei social e ha già acceso il dibattito tra i fan del programma. Cosa è successo tra Ibiza e Raul al Grande Fratello Vip. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - GF Vip 2026, esplode la prima lite del Reality: Ibiza contro Raul a 24 ore dall’ingresso nella Casa

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