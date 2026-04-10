Un commerciante d’armi altoatesino si trova in un carcere federale negli Stati Uniti da ottobre, accusato di aver esportato illegalmente munizioni per un valore di 540.000 dollari verso la Russia. Di fronte alle accuse, ha deciso di dichiararsi colpevole. La vicenda riguarda il traffico internazionale di armi, con le autorità americane che indagano sui dettagli delle operazioni di esportazione.

Dallo scorso ottobre il commerciante d’armi altoatesino Manfred Gruber si trova in un carcere federale negli Usa con l’accusa di aver esportato illegalmente munizioni per 540.000 dollari tramite ditte italiane e il Kirghizistan verso la Russia, ma la notizia è trapelata solo ora in Italia. Durante una prima udienza si è dichiarato colpevole e, in attesa di giudizio, resta rinchiuso a Brooklyn. Un presunto socio in affari kirghiso lo scorso gennaio con la stessa accusa era già stato condannato a 39 mesi di reclusione. L’Fbi non usa mezzi termini. «Manfred Gruber ha messo a rischio numerose vite fornendo illegalmente alla Russia munizioni di... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'italiano Manfred Gruber in carcere Usa per traffico di munizioni verso la Russia: si è dichiarato colpevole

Manfred Gruber, commerciante italiano in carcere negli Usa: «Export illegale di munizioni americane verso la Russia per 540mila dollari»BOLZANO - Avrebbe esportato illegalmente munizioni americane per 540mila dollari verso la Russia attraverso il Kirgisistan.

Leggi anche: L'italiano Manfred Gruber in carcere negli Usa, Fbi l'accusa d'aver venduto illegalmente munizioni alla Russia

L'italiano Manfred Gruber in carcere negli Usa, Fbi l'accusa d'aver venduto illegalmente munizioni alla RussiaIl commerciante italiano Manfred Gruber è in carcere negli Usa: è accusato dall'Fbi di aver venduto illegalmente munizioni alla Russia ... virgilio.it

L'italiano Manfred Gruber in carcere Usa per traffico di munizioni verso la Russia: si è dichiarato colpevoleDallo scorso ottobre il commerciante d’armi altoatesino Manfred Gruber si trova in un carcere federale negli Usa con l’accusa di aver esportato ... gazzettadelsud.it