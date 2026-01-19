Agenda Nord 290mila euro contro la dispersione scolastica | il ministro Valditara visita il modello Rozzano

Il ministro Valditara ha visitato Rozzano, un esempio di impegno contro la dispersione scolastica. Con un investimento totale di 290mila euro, Agenda Nord si conferma come un modello efficace per promuovere l’inclusione e sostenere gli studenti a rischio. La visita si inserisce in un percorso di rafforzamento delle iniziative dedicate alla tutela del diritto allo studio e alla riduzione dell’abbandono scolastico.

Rozzano (Milano), 19 gennaio 2026 - Ottimo risultato pe r Agenda Nord nella lotta alla dispersione scolastica e per l’inclusione a Rozzano, dove sono stati investiti complessivamente 290mila euro. A sottolinearlo è stato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in visita all’Istituto Comprensivo Elisa Barozzi Beltrami di via Garofani. " Sono stati coinvolti da Agenda Nord 268 studenti. – ha spiegato Valditara, citando i dati dell’Ufficio scolastico regionale – Sono stati attivati 14 percorsi di potenziamento delle competenze di base: 4 di italiano, 5 di matematica, 2 di scienze, 2 di lingua straniera e 1 di creatività digitale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato un decreto da oltre 32,2 milioni di euro destinato alle scuole italiane. Le risorse sono volte a ridurre i divari territoriali e a contrastare la dispersione scolastica, con interventi specifici nelle aree periferiche e a rischio. Questo intervento mira a migliorare l'accesso e la qualità dell'istruzione in tutte le regioni del Paese.

