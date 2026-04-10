L’Italia continua a mantenere saldi i propri legami con l’Unione europea e l’Alleanza Atlantica, secondo un’analisi di Cangelosi. L’ambasciatore Rocco ha sottolineato che i pilastri della politica estera del paese rimangono invariati, con una forte attenzione alle cooperazioni con gli alleati storici. La posizione ufficiale si concentra sulla continuità delle relazioni internazionali, senza indicare cambiamenti nelle strategie di politica estera adottate finora.

I nostri alleati storici restano l’Alleanza Atlantica e l’Unione europea. L’ambasciatore Rocco Cangelosi, esperto diplomatico, tra l’altro consigliere dell’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, sgombra il campo da dubbi e dichiarazioni fuorvianti, come quella fatta dal leader del M5S sul gas russo. Nel mezzo resta il dibattito sul futuro della Nato, che non potrà prescindere da un diverso impatto con le intenzioni della Casa Bianca, su cui pende erò il giudizio del Congresso. C’è il rischio che, nel panorama politico italiano, vi siano ancora forze che guardano oltre le due gambe che il Presidente del Consiglio ha indicato come fondamentali per l’Occidente, ovvero Stati Uniti e Unione europea? Non vedo questo rischio. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Italia non cambierà rotta, i suoi pilastri sono Ue e Usa. L’analisi di Cangelosi

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