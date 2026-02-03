L’Italia ha l’opportunità di tornare a essere un attore chiave nell’integrazione europea, ma per farlo deve fare un passo avanti a livello politico. Lo ha detto Cangelosi, sottolineando che ora più che mai servono decisioni forti e chiare per rafforzare il ruolo del nostro Paese nell’Unione. Con le sfide di Francia, Germania e Regno Unito, l’Italia deve muoversi con più determinazione per non restare indietro.

Quale il ruolo dell’Italia nella Ue di oggi e, soprattutto, di domani alla luce della situazione in cui si trovano soggetti di primo piano come Francia, Germania e Regno Unito? Formiche.net lo ha chiesto all’ambasciatore Rocco Cangelosi, già rappresentante permanente per l’Italia a Bruxelles e consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Una voce esperta e dalla lunga esperienza, che in questa conversazione ha scomposto i fattori politici ed economici dei Paesi coinvolti, al fine di consegnare un quadro di insieme in cui spicca la postura italiana e il contributo valoriale che potrà dare a quell’Unione europea che deve confrontarsi con dossier impegnativi e delicati, come Cina, Stati Uniti, difesa e programmazione industriale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Italia può tornare motore dell’integrazione Ue, ma serve un salto politico. Parla Cangelosi

Approfondimenti su Italia Ue

L'incontro tra Carney e i leader No Trump evidenzia una Ue divisa e ancora lontana da un salto politico significativo.

Rimini si prepara a una nuova sfida politica.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Italia Ue

Argomenti discussi: Il lavoratore frontaliere può tornare in Italia con reddito agevolato: cosa sapere; Nazionale, perché Verratti può tornare in azzurro; Referendum giustizia: la destra blocca il voto ai 5 milioni di fuorisede; Come e quando Sinner può tornare numero 1 al mondo.

L’Italia può tornare motore dell’integrazione Ue, ma serve un salto politico. Parla CangelosiQuale il ruolo dell’Italia nella Ue di oggi e, soprattutto, di domani alla luce della situazione in cui si trovano soggetti di primo piano come Francia, Germania e Regno Unito? Formiche.net lo ha chie ... formiche.net

L’Italia può tornare a essere un Paese per giovani? Partiamo da stipendi e scuola. De Bortoli e Magatti rispondono ai lettoriSe l’Italia vuole tornare a crescere, deve investire di più nei giovani. In molti vanno all’estero e scelgono di non tornare. Gli stipendi all’estero sono molto più alti come ha confermato l’ultimo ... corriere.it

"Gente Bella" è il brano per affrontare insieme l’emergenza, un inno cantato da artisti, giornalisti, medici e personaggi del mondo dello sport – tutti Veneti – che si sono uniti per uno scopo comune. Nasce così questo brano, che parla della vicinanza, di co - facebook.com facebook