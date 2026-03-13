Liste d' attesa sanità | raggiunto il 73 per cento del target con i ' richiami'

In Puglia, il 73 per cento del target delle liste d'attesa sanitarie con priorità U e B è stato raggiunto tramite i 'richiami'. Secondo un comunicato dell’agenzia regionale, tre persone su quattro in attesa di visite, esami o ricoveri sono state contattate per anticipare la data. L'informazione riguarda coloro che avevano tempi di attesa più urgenti.

I dati in un lancio stampa dell'agenzia regionale: è il risultato raggiunto dal piano straordinario di recupero varato dalla Regione Puglia il 2 febbraio scorso. L'obiettivo nella delibera di approvazione è fissato a 124.320 prestazioni entro il 30 giugno Tre persone su quattro tra coloro che attendevano di effettuare una visita o un esame con priorità U e B o tra coloro che erano in attesa di un ricovero, sono state contattate per anticipare la data, si legge in un lancio stampa dell'agenzia della Regione Puglia. È il risultato raggiunto dal piano straordinario di recupero delle liste d'attesa varato dalla Regione Puglia il 2 febbraio scorso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Articoli correlati Abbattmento lIste d'attesa in Puglia: già richiamato un terzo del target previsto dalla RegioneRispetto ai dati della prima settimana i recall sono raddoppiati e le prestazioni eseguite triplicate. Incubo liste d’attesa: “Nessun posto per l’esame, richiami fra 3 mesi. A pagamento? Subito”Ancona, 20 febbraio 2026 – Era il 14 novembre scorso quando chiese, tramite sistema sanitario regionale, una prestazione semplice ma importante, una... Tutto quello che riguarda Liste d'attesa sanità raggiunto il 73... Temi più discussi: Abbattimento liste d'attesa sanità in Puglia: a febbraio e inizio marzo chiamate 75mila persone; Liste d’attesa infinite, raddoppiano i piemontesi che chiedono il rimborso degli esami privati; Question time Casadei (M5s): Intervenire per ridurre i tempi delle liste d’attesa in sanità; Liste d’attesa in sanità 32 milioni per tagliarle, visite cresciute del 41%. Puglia, il disavanzo della sanità è di 369 milioni, ma la Regione punta sul 2026 per la riduzione delle liste d’attesaSanità in Puglia, la Regione rilancia sul piano 2026 con liste d’attesa e riorganizzazione dei servizi. Ma il disavanzo 2025 resta aperto ... affaritaliani.it Sanità, Napoli: ''Ridurre le liste d’attesa è una priorità per dare risposte concrete ai cittadini''Ridurre le liste d’attesa significa affrontare uno dei problemi che più incidono sulla vita quotidiana dei cittadini. Per questo plaudo alla decisione della Giunta regionale di destinare circa 4 mili ... lasiritide.it Il codice unico del terzo settore e le liste d’attesa in sanità x.com Liste d'attesa che superano i tre mesi e costi elevati nel privato spingono sempre più persone a rinviare le cure o a ricorrere ai prestiti. I dati raccontano un fenomeno che pesa sul bilancio delle famiglie - facebook.com facebook