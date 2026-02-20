Incubo liste d’attesa | Nessun posto per l’esame richiami fra 3 mesi A pagamento? Subito

Il 14 novembre scorso, una paziente di Ancona ha scoperto che non c’era posto disponibile per il suo esame di eco-color-doppler ai vasi degli arti inferiori. La causa è la carenza di posti negli ospedali pubblici, che costringe molti a attendere mesi. La richiesta, inviata tramite il sistema sanitario regionale, è rimasta senza risposta e le è stato detto di tornare tra tre mesi. In alcuni casi, i cittadini sono costretti a pagare di tasca propria per ottenere un appuntamento più veloce. La lista d’attesa continua a crescere.

Ancona, 20 febbraio 2026 – Era il 14 novembre scorso quando chiese, tramite sistema sanitario regionale, una prestazione semplice ma importante, una eco-color-doppler ai vasi degli arti inferiori. La risposta però è stata: " Non ci sono posti al momento. L'abbiamo messa in lista d'attesa, richiami tra tre mesi". Doppio intervento da record: rimossi tumori a polmone e seno in una sola seduta. A casa in 3 giorni Il calvario di un osimano: "15 telefonate al giorno per prenotare un esame". Da lì è iniziato il calvario per quell'osimano, 50 anni, tra chiamate non risposte e attese. "Da metà di questo mese ho iniziato a chiamare i numeri indicati premurandomi di farlo negli orari previsti: 0712911636, 800779376, 0718003270.