A meno di 101 giorni dall’inizio dei Mondiali di calcio 2026, la partecipazione dell’Iran è in dubbio a causa delle tensioni in Medio Oriente. La Fifa sta valutando come possibili alternative Iraq ed Emirati Arabi Uniti, mentre si avvicina la data della partita inaugurale prevista per l’11 giugno allo stadio Azteca di Città del Messico. La situazione politica nel'area influisce direttamente sullo svolgimento del torneo.

La guerra in Medio Oriente rischia di stravolgere il Mondiale di calcio 2026. A meno di 101 giorni dall’inizio del torneo, previsto per l’11 giugno con la partita inaugurale Messico-Sudafrica allo stadio Azteca di Città del Messico, la partecipazione dell’Iran appare sempre più compromessa. La nazionale di Mehdi Taremi, attaccante dell’Inter, dovrebbe disputare tre partite negli Stati Uniti, ma il conflitto scatenato dagli attacchi americani e israeliani sul territorio iraniano ha reso questa prospettiva quasi impensabile. Le parole di Mehdi Taj, presidente della federazione calcistica iraniana, non lasciano molto spazio all’ottimismo: “ Quello che è certo è che, dopo questo attacco, non possiamo aspettarci di guardare con speranza alla Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - L’ombra della guerra sui Mondiali di calcio 2026, l’Iran di Taremi fuori? La Fifa valuta Iraq ed Emirati come sostituti

