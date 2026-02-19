Hojlund | Napoli è stata la scelta giusta Voglio la Champions e il Mondiale

Rasmus Hojlund afferma che la sua scelta di unirsi al Napoli è stata corretta, dopo aver visto miglioramenti nelle sue prestazioni. La decisione è arrivata in un momento in cui sogna di conquistare la Champions League e di rappresentare la Danimarca al Mondiale. Il giovane attaccante, arrivato quest’estate, ha già segnato alcuni gol importanti nelle ultime partite del club partenopeo. Hojlund si mostra determinato a dimostrare il suo valore e a raggiungere grandi traguardi con la squadra.

"> CASTEL VOLTURNO – Il talento di Rasmus Hojlund non è più una scommessa intrigante. Otto gol in campionato – solo Lautaro ha fatto meglio – più tre in Champions e uno in Supercoppa. Il centravanti danese si racconta in una lunga intervista concessa a Il Mattino. Domenica torna a Bergamo, che partita sarà? «L’Atalanta mi è rimasta nel cuore, ho vissuto una stagione indimenticabile. Ma ora è Napoli che amo. Mi sto godendo quest’anno e sappiamo che ci aspetta una partita importante, sia per noi che per loro. E noi proveremo a vincere, come ogni partita». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Hojlund si racconta: «Napoli è la scelta giusta, qui voglio crescere»

