Carnevale con i supereroi al Terminal Nord i cosplayer di quattro famosi beniamini

Al Terminal Nord di Milano arriva il Carnevale con i supereroi. Sabato e domenica, i fan di quattro personaggi famosi si riuniscono con i cosplay per divertirsi tra maschere e costumi. L’evento, che si svolge nel pomeriggio, attira appassionati di tutte le età pronti a scattare foto e a vivere l’atmosfera carnevalesca.

Il Parco Commerciale Stop Shop Terminal Nord si colora di Carnevale. Sabato 14 e domenica 15 febbraio dalle 15.30 alle 18.30 arrivano i Super Heroes per un super Carnevale. Ad animare delle una feste più attese dai bambini, direttamente dal mondo fantasioso di cartoni animati e serie cult, il Parco ospiterà 4 cosplayers d’eccezione, che saranno tenuti segreti fino all’ultimo e per scoprire chi sono bisognerà aspettare sabato e arrivare direttamente al Terminal Nord, dove saranno svelati questi famosi personaggi. Per due interi pomeriggi i personaggi accompagneranno i bambini in una serie di eventi per festeggiare il carnevale.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Approfondimenti su Terminal Nord

Il Carnevale si accende al Centro Valmarecchia di Villa Verucchio.

La piazza si anima con un tripudio di colori e allegria.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Terminal Nord

Argomenti discussi: Carnevale, i carri con i supereroi: In piazza area food e luna park; Supereroi in Pediatria: un Carnevale di sorrisi per i piccoli degenti; Cartoni animati, Puffi e supereroi: tornano i mille colori del Carnevale!; Carnevale a Varazze: supereroi protagonisti in Piazza Bovani il 7 febbraio.

Carnevale. 11 carri, 2.500 figuranti e i Mamuthones sardi: tutto pronto a Nichelino per la sfilataAppuntamento domani, domenica 1° febbraio, dalle ore 14. Oggi pomeriggio l'evento dedicato ai bambini con i Supereroi ... torinoggi.it

Un’esplosione di colori e sorrisi in Piazza Ceriana per il 20° Carnevale del Quartiere CristoALESSANDRIA - Piccoli Acchiappafantasmi, eleganti principesse e principi, insieme a supereroi pronti a salvare il mondo. E poi Dorothy, lo ... radiogold.it

#Udine, arrestato un ‘runner’ sorpreso a rubare scarpe da corsa e abbigliamento tecnico da Decathlon al Terminal Nord . Il giovane entrava in negozio, sceglieva il materiale (oltre 600€ di valore) e staccava i dispositivi antitaccheggio https://www.telefri - facebook.com facebook