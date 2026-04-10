L’Inter perde nuovamente Lautaro Martinez | risentimento muscolare out con il Como

L'Inter dovrà fare a meno di Lautaro Martinez anche per la prossima partita contro il Como. Il giocatore ha sostenuto esami clinici e strumentali che hanno riscontrato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Il capitano nerazzurro si era già fermato per problemi muscolari in precedenza e questa nuova indisponibilità si aggiunge alle assenze già accumulate. La società non ha ancora comunicato i tempi di recupero.

L’Inter perde nuovamente Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni, spiega il club in una nota: Lautaro salterà la gara contro il Como di domenica sera ed è a rischio anche per la sfida. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L’Inter perde nuovamente Lautaro Martinez: risentimento muscolare, out con il Como Leggi anche: Infortunio per Lautaro Martinez, risentimento muscolare per il capitano dell’Inter: quante partite salta Infortunio Lautaro Martinez, risentimento muscolare al soleo! I tempi di recuperoMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Temi più discussi: Sottovalutiamo ancora Lautaro Martinez?; Inter-Roma: Chivu ritrova il proprio leader offensivo, Lautaro Martinez; Semaforo verde: bene l'Inter, si inceppa il Como, male la Cremonese; Inter-Roma: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote. L'Inter perde Lautaro, out contro il ComoL'Inter perde nuovamente Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra ... ansa.it Incredibile Lautaro Martinez: nuovo infortunio al polpaccio, l'Inter lo perde per almeno 15 giorniNuovo stop muscolare per il capitano dell'Inter Lautaro Martinez. L'argentino ha accusato un nuovo fastidio al polpaccio sinistro, lo stesso. tuttomercatoweb.com Lautaro Martinez si ferma ancora. Il capitano dell’Inter ha un risentimento muscolare. Quante partite salta: https://fanpa.ge/tSCez - facebook.com facebook FCINTER1908 – Tegola Inter: ecco quanto starà fuori Lautaro Martinez x.com