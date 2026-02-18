Andrea Pennacchi in ' Alieni in laguna' alla Città del Teatro di Cascina

Giovedì 26 febbraio, Andrea Pennacchi porta in scena 'Alieni in laguna' alla Città del Teatro di Cascina. L’attore racconta con ironia e poesia la storia di una città che si confronta con specie straniere e con le sfide di preservare la natura. La sua performance coinvolge il pubblico con immagini vivide e commenti pungenti sulla convivenza tra umani e biodiversità. Lo spettacolo si svolge in un teatro pieno di attesa, pronto a scoprire come la laguna si trasforma in un teatro naturale.

Giovedì 26 febbraio Andrea Pennacchi arriva a La Città del Teatro con Alieni in Laguna, una ballata eco-narrativa intensa, ironica e poetica sul nostro rapporto con la biodiversità e con il mondo naturale.Alieni in Laguna nasce come riflessione sul concetto stesso di "alieno": chi è davvero estraneo oggi sul pianeta? L'essere umano o le altre specie animali e vegetali con cui condividiamo lo spazio? Partendo dall'inaspettato ritorno della fauna nelle città durante il lockdown, lo spettacolo si sviluppa come un viaggio narrativo che prende le mosse da un piccolo giardino condominiale – un Eden sporco e contemporaneo – per addentrarsi nell'"Era della Plasmabilità" e dell'"Amnesia Ecologica".