Circolazione sospesa sulla Roma-Firenze dall’11 al 12 aprile

Dall’11 al 12 aprile, la circolazione sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze sarà sospesa. La sospensione si rende necessaria per permettere l’attivazione del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System). La chiusura partirà a mezzanotte di sabato e durerà fino alle 15 di domenica. Durante questo periodo, i treni non circoleranno sulla tratta interessata.

Per consentire l’attivazione dell’ ERTMS (European Rail Traffic Management System) la circolazione ferroviaria verrà sospesa sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze dalla mezzanotte di sabato 11 aprile fino alle ore 15 di domenica 12 aprile. È prevista una riduzione dell’offerta anche nella mattina di lunedì 13 aprile con il servizio che riprenderà regolarmente martedì 14 aprile. L’intervento interesserà in particolare la tratta Orvieto-Settebagni, ultimo tratto della direttrice AV Roma-Firenze a essere equipaggiato con la tecnologia ERTMS, completando così l’adeguamento dell’intera rete alta velocità al sistema europeo di gestione del traffico ferroviario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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