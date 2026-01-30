L’Istat segnala un calo dei prezzi alla produzione dell’industria a dicembre, che scende dello 0,7%. Su base annua, la diminuzione arriva al 1,4%. Le tensioni internazionali pesano sull’economia italiana, e il settore industriale chiude il 2025 con il segno meno più forte del previsto.

Complici le tensioni internazionali, i prezzi alla produzione dell’industria chiudono il 2025 con un segno meno ben più marcato del previsto. A dicembre, secondo gli ultimi dati diffusi dall’Istat, l’indice registra una diminuzione dello 0,7% su base mensile, in peggioramento rispetto al -0,2% tendenziale di novembre, e addirittura dell’1,4% su base annua. Un rallentamento molto marcato che riflette dinamiche differenti tra mercato interno ed estero, e che sconta il peso del caro energia. Guardando ai dati sul mercato interno, la flessione è più accentuata. Secondo l’Istat la flessione è stata di -0,9% rispetto a novembre e -2% su base annua. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - L’Istat lancia l’allarme: i prezzi alla produzione dell’industria in calo dello 0,7% a dicembre e del 1,4% su base annua

Approfondimenti su Istat Prezzi

A novembre 2025, i prezzi alla produzione dell'industria in Italia evidenziano un leggero calo rispetto all'anno precedente, principalmente influenzati dal settore energetico.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Istat Prezzi

Argomenti discussi: Ultimi dati ISTAT sull'uso delle lingue locali: anche il siciliano arretra. AUCLIS: ''Un patrimonio a rischio estinzione. Serve una nuova legge nazionale''; Roma lancia la sfida alla Ue. Gualtieri: È la sede ideale per l’Autorità delle Dogane; Lockton P.L. Ferrari lancia Global Solutions Italia e affida la guida a Gerolamo Chiavari; Quanto costano le sigarette dopo l'aumento: i nuovi prezzi (ora tocca alle Camel).

L’Istat copia Roma Capitale e lancia una rilevazione nazionale delle persone senza dimoraNon è del tutto affidabile neanche la rilevazione svolta nel 2024 dall'assessorato alle Politiche sociali di Roma, proprio insieme a Istat, durante la Notte della solidarietà. Duemila volontari ... romatoday.it

Istat, l’Italia crescerà dello 0,5% nel 2025 e dello 0,8% nel 2026I consumi privati e gli investimenti cresceranno nel 2025-26, grazie all'aumento delle retribuzioni e al completamento delle opere del Pnrr Il pil italiano è atteso in crescita dello 0,5% nel 2025 e ... milanofinanza.it

Confcommercio Potenza lancia la “campagna di educazione all’uso responsabile di energia”. Dopo l’ultima rilevazione Istat – in cinque anni le bollette sono aumentate del 34% - la riduzione delle spese per consumi energetici aziendali anche nel nuovo anno - facebook.com facebook