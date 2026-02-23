la rai chiude lo stato delle cose la rabbia di giletti

La decisione di interrompere anticipatamente Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti, deriva da problemi di budget. La Rai ha deciso di chiudere il programma dopo pochi mesi di trasmissione, spiegando che le risorse finanziarie non erano sufficienti a continuare. Giletti ha espresso delusione per questa scelta, che ha colpito anche il pubblico fedele. La decisione ha suscitato diverse reazioni tra gli spettatori e gli addetti ai lavori.

La Rai chiude Lo Stato delle Cose, il programma condotto da Massimo Giletti in onda su Rai 3. Si tratta di una chiusura anticipata che, almeno secondo l’azienda di Viale Mazzini, sarebbe arrivata per “esaurimento budget”. Lo Stato delle Cose chiude: addio al programma di Massimo Giletti. La chiusura anticipata de Lo Stato delle Cose arriva come un fulmine a ciel sereno soprattutto perché il programma di Massimo Giletti aveva ottenuto buoni ascolti. Dal 31 marzo dunque la trasmissione di Rai 3 non andrà più in onda. La scelta, come svelato, sarebbe dovuta ad una mancanza di budget e, nonostante uno share che aveva superato nelle ultime puntate il 7%, l’azienda di Viale Mazzini avrebbe comunque deciso per lo stop. 🔗 Leggi su Dilei.it

Lo Stato delle cose, stop anticipato dalla Rai al programma di Massimo Giletti: il retroscenaLa decisione di interrompere anticipatamente il programma di Giletti deriva da una valutazione interna della Rai, nonostante gli ottimi ascolti registrati.

Lo Stato delle Cose a rischio a poche ore dalla messa in onda, caos in Rai per le rivelazioni di GilettiPoche ore prima della messa in onda, la Rai si trova nel caos.

