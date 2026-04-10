L’incontro di attivisti e sostenitori ufficializza la corsa a sindaco di Salvatore Piconese

Un incontro tra attivisti e sostenitori di un gruppo di opposizione comunale si è svolto nel comune di Uggiano La Chiesa. Durante l’evento, è stato ufficializzato l’ingresso di un candidato alla carica di sindaco, mentre si discuteva delle prossime iniziative in vista della campagna elettorale. L’appuntamento ha visto la partecipazione di diverse persone che hanno espresso il loro sostegno e condiviso le strategie future del gruppo.

UGGIANO LA CHIESA – Doveva essere un incontro tra simpatizzanti e attivisti di “Insieme per cambiare”, gruppo di opposizione comunale ad Uggiano La Chiesa, per fare il punto sulle prospettive anche in vista dell’ormai vicino appuntamento della campagna elettorale. Ma l’evento di ieri sera. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Comunali, Lamberti Castronuovo ufficializza la sua candidatura a sindaco di Reggio CalabriaIl candidato civico punta su trasparenza, sviluppo e partecipazione per riportare normalità in città, sfidando centrosinistra, centrodestra e liste... "Serve una vera alternativa": Pazzano ufficializza la candidatura a sindaco di Reggio CalabriaIeri le dimissioni dal Consiglio comunale, pronto per conquistare Palazzo San Giorgio.