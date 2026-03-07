Serve una vera alternativa | Pazzano ufficializza la candidatura a sindaco di Reggio Calabria

A Reggio Calabria, si apre una nuova fase nella corsa per la poltrona di sindaco con la presentazione ufficiale di un terzo candidato, Pazzano. La competizione si arricchisce così di questa candidatura, mentre sono già state annunciate quelle di Anna Nucera e del vincitore delle primarie del centrosinistra, che si sfideranno il 15 marzo. La campagna elettorale si fa più intensa con questa novità.

Ieri le dimissioni dal Consiglio comunale, pronto per conquistare Palazzo San Giorgio. Al suo posto subentrerà Valentino Scordino. Le parole del sindaco facente funzioni Battaglia La notizia era nell’aria già da tempo, ma solo ieri è arrivata l’ufficialità, con Pazzano che ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio comunale in vista della campagna elettorale. Commentando la sua scelta, Pazzano ha spiegato: "Innanzitutto questo è parte di un percorso che dimostra che le istituzioni non sono delle persone ma della collettività e questo è un passaggio che Le dimissioni in questo momento hanno il senso anche di fare un regalo anche alla città di un'ulteriore persona. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

"Andremo al ballottaggio e al governo di questo comune", Sciacca ufficializza la sua candidatura a sindacoL'ingegnere, ex capo del genio civile e candidato già nel 2018 con il movimento cinque stelle, oggi si è presentato ufficialmente.

Cerreto Sannita, Ciaburri attacca il rimpasto di giunta: “Occasione mancata, ora serve una vera alternativa”Il recente rimpasto di giunta promosso dall’amministrazione comunale di Cerreto Sannita finisce nel mirino di Fratelli d’Italia.

Tutto quello che riguarda Reggio Calabria.

Discussioni sull' argomento Cinque alternative per la nuova 106 tra Catanzaro e Reggio; È il progetto più serio e concreto: Romeo e Azzarà aderiscono a Reggio Protagonista; Elezioni a Reggio, Tuccio: ‘Il cdx non ha il candidato e lo sta cercando disperatamente’ – VIDEO; Antisemitismo, via libera del Senato al ddl: Pd si divide.

Reggio Calabria, Parco Lineare Sud. Oltre il ponticello serve una visione urbanaIl Parco Lineare Sud non soffre per un singolo manufatto, ma per l’assenza di una visione urbana complessiva e di scelte politiche coerenti ... ilmetropolitano.it

Gdf, maxi sequestro di pellet contraffatto tra Lecce e Reggio Calabria: denunciati due imprenditori x.com

Si disputerà presso il Palazzo dello Sport “Gianfranco Benvenuti” di Reggio Calabria - facebook.com facebook