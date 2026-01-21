Il Museo del basket Petrucci incontra Lepore | Inaugurazione ad aprile

Il Museo del Basket, situato a Bologna, rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati del settore. In vista dell’inaugurazione prevista per aprile, Petrucci si è recato a Roma e Bologna, incontrando il sindaco Lepore per approfondire lo stato dei lavori e le attività future del Mubit. Un momento importante per valorizzare la storia e la cultura del basket italiano, con attenzione alla collaborazione tra istituzioni e realtà sportive.

Da Roma a Bologna, in treno, con l’obiettivo di incontrare il sindaco Matteo Lepore e capire la situazione del Mubit, il museo del basket italiano. Da Bologna a Roma – sempre in treno, con una sosta a pranzo al Diana – con un sorriso soddisfatto. Sì, Gianni Petrucci, numero uno della Federbasket è proprio contento. L’incontro con il sindaco Matteo Lepore non solo ha avuto un esito positivo, ma l’inaugurazione del museo del basket, dopo tanti rinvii, è dietro l’angolo. Ad aprile, Bologna e la federazione italiana pallacanestro avranno quella struttura e quegli spazi che, in origine, avrebbero dovuto essere pronti per il 2021. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Museo del basket. Petrucci incontra Lepore: "Inaugurazione ad aprile" Leggi anche: Il significato simbolico del look di Rania di Giordania all’inaugurazione del Grande Museo Egizio Basket: Polonara a bordo campo, Petrucci ‘Questa è già una vittoria’Achille Polonara è tornato a bordo campo durante la partita Italia-Islanda a Tortona, dopo aver superato un trapianto di midollo. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Incontro a Bologna per il Mubit, il Museo del Basket italiano.; Il rebus del Museo del basket. Martedì Petrucci arriva in città . Dopo tanti ritardi si sogna la svolta; Il Museo del basket. Petrucci incontra Lepore: Inaugurazione ad aprile; Andrea Bargnani sogna uno Jannik Sinner per l'Italia del basket: il suo percorso di studi e il ruolo da manager · Pallacanestro. Il Museo del basket. Petrucci incontra Lepore: Inaugurazione ad aprileIl presidente della Federbasket è venuto in città per fare il punto con il sindaco Gli spazi al PalaDozza sono molto belli. Ora tocca a noi riempirli di trofei. quotidiano.net Il rebus del Museo del basket. Martedì Petrucci arriva in città. Dopo tanti ritardi si sogna la svoltaAnnunci smentiti, slittamenti dei lavori e penali alla ditta: il Mubit avrebbe dovuto aprire nel 2021. A ottobre il Comune ancora non si sbilanciava sull’inaugurazione. Quercioli: Anni di promesse di ... msn.com MUSEO NAZIONALE DEL BASKET....WORK IN PROGRESS - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.