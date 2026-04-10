Lina Sastri porta Voce ' e notte al teatro Partenio di Avellino

La stagione teatrale 2025-2026 del Teatro Partenio di Avellino prevede due spettacoli con Lina Sastri, che si terranno l’11 e il 12 aprile 2026. Lo spettacolo si intitola

La stagione teatrale 2025-2026 del Teatro Partenio accoglie uno degli appuntamenti più attesi del cartellone: Lina Sastri salirà sul palcoscenico avellinese l'11 e il 12 aprile 2026 con Voce e Notte, spettacolo prodotto da Salone Margherita e Tradizione e Turismo.Omaggio alla tradizione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Lina Sastri al Teatro Cilea: quando la voce diventa emozione, ricordo e veritàDal 22 al 25 gennaio 2026, il Teatro Cilea di Napoli si trasformerà in un luogo sospeso tra memoria, poesia e musica grazie all’arrivo di una delle...

Maria Maddalena: Lina Sastri porta la passione al Sala UmbertoCosa: Lo spettacolo teatrale Maria Maddalena o della salvezza, tratto da Fuochi di Marguerite Yourcenar.

Si parla di: Sala Umberto, Lina Sastri: Quell’idea dell’amore di Maria Maddalena.

'La casa di Ninetta': stasera il film di Lina Sastri in prima visione su Rai3Stasera su Rai3 alle 21:20, La casa di Ninetta: il film autobiografico di Lina Sastri esplora ricordi personali e la sua Napoli, tra poesia e nostalgia. adnkronos.com

La casa di Ninetta, trama e cast del film di Lina Sastri che racconta l'AlzheimerLeggi su Sky TG24 l'articolo La casa di Ninetta, trama e cast del film di Lina Sastri che racconta l'Alzheimer ... tg24.sky.it