Lina Sastri al Teatro Cilea | quando la voce diventa emozione ricordo e verità

Dal 22 al 25 gennaio 2026, il Teatro Cilea di Napoli ospita Lina Sastri, artista di grande talento e sensibilità. In questa occasione, la sua voce corposa e raffinata accompagnerà il pubblico attraverso un percorso tra musica, poesia e ricordi, creando un momento di riflessione e autenticità. Un appuntamento che conferma il ruolo del teatro come spazio di condivisione e cultura, all’insegna della sobrietà e della profondità.

Dal 22 al 25 gennaio 2026, il Teatro Cilea di Napoli si trasformerà in un luogo sospeso tra memoria, poesia e musica grazie all'arrivo di una delle voci più autentiche e intense del panorama artistico italiano: Lina Sastri. Con Voce 'e notte, l'artista regala al pubblico non solo uno spettacolo, ma un'esperienza profonda e senza filtri, che intreccia arte, vita e tradizione. Attrice, cantante, autrice, regista: Sastri è tutto questo, ma soprattutto è un'anima che canta e racconta. Definita spesso "un'attrice sociale" per il suo modo di dare voce a storie personali e collettive, in Voce 'e notte condensa decenni di ricerca nel teatro-canzone, un genere che ha fatto suo sin dagli anni '90.

