Un nuova idea di assistenza il welfare in Puglia mette al centro le persone

In Puglia, il sistema di assistenza si sta rinnovando con un nuovo approccio che pone le persone al centro. Le iniziative sono rivolte a supportare le famiglie durante tutte le fasi della vita, dall'infanzia alla gestione delle situazioni di disabilità. Le misure includono servizi dedicati a momenti di gioia e a periodi di difficoltà, con l’obiettivo di offrire un sostegno costante e integrato.

Non semplici misure attuative ma un ecosistema in cui la cura non è più un fatto privato, grazie ai Centri Servizi per le famiglie, al Patto di Cura e ai bandi per le imprese BARI - Accompagnare le famiglie in ogni fase della vita: dall'infanzia alla disabilità, tra momenti gioiosi e di difficoltà. Tutto ciò mettendo le persone al centro della propria visione. Questa è la mission che ha prospettato il modello attuale di welfare della Regione Puglia. In un tempo in cui fare la spesa pesa sempre di più e progettare il futuro richiede coraggio. Negli ultimi anni, grazie alle risorse del Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021–2027, sono stati destinati centinaia di milioni di euro per rafforzare servizi e opportunità. 🔗 Leggi su Today.it Le persone al centro, Start Romagna prosegue il percorso sul welfare aziendale: prorogato lo Sportello di ascoltoL’iniziativa offre uno spazio riservato e protetto dedicato ai dipendenti che vivono momenti di complessità personale o professionale e desiderano... VIDEO Malattie rare, Proietti: "Nuova governance per il Centro di coordinamento regionale. Al centro ricerca e assistenza"“Grazie alla ricerca scientifica, portata avanti dai nostri professionisti, la nostra Regione può contare su diagnosi sempre più precise e incentrate... Temi più discussi: MEDIMEX 2026 Taranto 17-21 giugno; Citroen ELO concept car dell’anno 2026: nuova idea di mobilità; Vittorio Bodini, Puglia oscura e lancinante, un film sull’anima del Salento; Bari la visione Leccese e DdS. Per sviluppo e lavoro serve una nuova strategia in PugliaLe trasformazioni in corso nell’economia globale pongono la Puglia di fronte a una scelta decisiva: limitarsi a gestire le crisi industriali oppure costruire una vera strategia di sviluppo capace di ... lagazzettadelmezzogiorno.it Meteo Puglia: tregua di sole prima di una nuova perturbazione atlantica. Le previsioniIl Carnevale 2026 si apre sotto il segno dell'estrema variabilità su tutta la Penisola. Dopo la tempesta che ha colpito l'Italia nel weekend di San Valentino, il flusso atlantico rimane aperto, ... quotidianodipuglia.it È una strage silenziosa quella dei pedoni sulle strade italiane: già 120 le vittime dall’inizio del 2026, con un aumento rispetto allo scorso anno. Quasi la metà degli investimenti mortali avviene sulle strisce pedonali. E la Puglia si colloca al settimo posto in Italia - facebook.com facebook Sole e caldo in Puglia ma resta alto il rischio frane nel Foggiano - News x.com