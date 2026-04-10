Licenziamenti nell’indotto Stellantis | i sindacati chiedono un intervento urgente

I sindacati hanno espresso preoccupazione per i licenziamenti collettivi previsti per il 30 aprile, che coinvolgeranno i lavoratori di tre aziende dell’indotto Stellantis. La manifestazione si è svolta in risposta alla comunicazione delle aziende riguardo alla possibile perdita del lavoro per i dipendenti di Trasnova, Logitech e Tecnoservice. La richiesta di un intervento urgente delle autorità è stata ribadita durante l’incontro.

“Abbiamo manifestato la nostra preoccupazione per i licenziamenti collettivi che scatteranno il 30 aprile e che riguarderanno i lavoratori di Trasnova, Logitech e Tecnoservice dell’indotto Stellantis. Per questo alla Regione Lazio abbiamo chiesto di convocare immediatamente le aziende e aprire. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Cassino, l'indotto Stellantis precipita: avviati i licenziamenti per Trasnova, Teknoservice e Logitech. Sindacati in trinceaContratti in scadenza il 30 aprile e zero commesse: scatta il conto alla rovescia di 75 giorni. Gambro Vantive: Sciopero a Modena, a rischio 500 posti di lavoro. Sindacati chiedono intervento nazionale urgente.Medolla (Modena) – Un’ombra di incertezza si addensa sullo stabilimento Gambro Vantive, cuore pulsante del distretto biomedicale modenese. Argomenti più discussi: L'anno zero di Stellantis: solo 17 giorni di lavoro nel primo trimestre e lo spettro dei licenziamenti; Nessun lavoratore deve essere abbandonato; Da Stellantis Pomigliano alla Denso: in Campania quasi 10mila lavoratori a rischio; Stellantis e indotto, Pasqua amara: produzione ferma e lo spettro dei licenziamenti. I licenziamenti delle big tech in realtà sono ancora, per la maggior parte, riconducibili a ristrutturazioni aziendali ordinarie. La vera discontinuità è nella polarizzazione che si sta costruendo: chi usa questi strumenti nel proprio lavoro e chi li subisce come varia - facebook.com facebook A Menlo Park altre centinaia di licenziamenti all'orizzonte in #Meta, che continua a investire miliardi nell’IA e introduce un nuovo programma di stock option per non far scappare i dirigenti. Fatti, nomi e numeri x.com