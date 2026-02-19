Gambro Vantive | Sciopero a Modena a rischio 500 posti di lavoro Sindacati chiedono intervento nazionale urgente

Gambro Vantive ha annunciato uno sciopero a Modena che mette a rischio 500 posti di lavoro. La crisi aziendale ha portato i sindacati a chiedere un intervento immediato da parte del governo. Le tensioni aumentano tra i lavoratori, preoccupati per il futuro delle loro famiglie. La fabbrica, specializzata in dispositivi medici, ha sospeso le attività per cinque giorni, lasciando in attesa centinaia di dipendenti. La preoccupazione si diffonde nel distretto biomedico modenese, che teme conseguenze più gravi. La situazione resta critica.

Gambro Vantive, Sciopero e Allarme Occupazione: Il Distretto Biomedico Modenese Chiede un Intervento Nazionale. Medolla (Modena) – Un'ombra di incertezza si addensa sullo stabilimento Gambro Vantive, cuore pulsante del distretto biomedicale modenese. I lavoratori hanno incrociato le braccia oggi, 18 febbraio 2026, in risposta all'annuncio di una possibile vendita da parte del fondo americano Carlyle, temendo per i propri posti di lavoro. La vicenda ha immediatamente mobilitato istituzioni locali, sindacati e rappresentanti politici, che chiedono un tavolo di crisi nazionale urgente per tutelare i 500 addetti.