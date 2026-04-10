Libano | colpo durissimo a Hezbollah 200 morti e tregua in vista

Un'operazione militare israeliana in Libano ha provocato la morte di più di 200 combattenti di Hezbollah, secondo quanto riferito. La presenza di un cessate il fuoco sembra ormai prossima, dopo le intense fasi di combattimento di ieri che hanno modificato lo scenario nella regione. La situazione rimane tesa, con i dettagli dell’intervento ancora in fase di definizione.

Il bilancio della recente offensiva israeliana in Libano segna un punto di svolta per l’equilibrio regionale, con oltre 200 militanti di Hezbollah eliminati durante la massiccia operazione di ieri. Israel Katz, alla guida del Ministero della Difesa israeliano, ha descritto un quadro di profonda destabilizzazione per il gruppo armato, che dopo i colpi subiti starebbe ora tentando di negoziare una tregua. L’impatto dell’operazione Eternal Darkness sul fronte libanese. La scala degli attacchi coordinati ha colpito duramente le strutture di comando e le capacità operative del gruppo terroristico. Secondo quanto comunicato da Katz, l’operazione denominata Eternal Darkness ha generato uno stato di disorientamento e confusione all’interno di Hezbollah, a causa della portata della penetrazione tattica e dell’intensità dei raid. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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