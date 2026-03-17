Uno studio condotto dall'Università di Heidelberg dimostra che la personalità può cambiare nel tempo. La ricerca analizza come le persone possano modificare alcuni aspetti del carattere durante la vita. I ricercatori hanno esaminato diversi partecipanti, osservando variazioni nei tratti di personalità nel corso degli anni. I risultati mostrano che non è mai troppo tardi per apportare modifiche alla propria identità.

"Chi nasce tondo.". C'è una credenza diffusa, quasi un luogo comune della psicologia popolare, secondo cui dopo una certa età la personalità è inamovibile. Ansiosi? Introversi? Troppo reattivi? Così siamo e così resteremo. Ma uno studio pubblicato su Communications Psychology da ricercatori dell'Università di Heidelberg afferma che questa convinzione in realtà è sbagliata. E lo dimostrerebbero i dati raccolti su 165 adulti di età compresa tra 19 e 78 anni. Il programma era strutturato: otto settimane di sessioni di gruppo da due ore, due incontri a settimana, gruppi di cinque-dodici partecipanti. Le prime quattro settimane sono state dedicate alla gestione dello stress e alla regolazione emotiva; le successive alla socialità, alle dinamiche interpersonali, al saper porre limiti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Non è mai troppo tardi per cambiare carattere: lo conferma uno studio

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