Recentemente sono state proposte nuove interpretazioni sul Frappato, un vino noto per la sua leggerezza. Questo aspetto, che in passato poteva essere considerato un limite, viene oggi rivalutato come un elemento distintivo. Le analisi condotte evidenziano come questa caratteristica possa influire sulle percezioni e sulle valutazioni del prodotto. Le discussioni sul tema si concentrano sulle diverse prospettive legate alla sua fragranza e alla sua freschezza.

La leggerezza è una caratteristica che può essere una maledizione in alcune epoche e un benedizione in altre. Prendiamo il Frappato, ad esempio: la sua capacità di dare origine a vini freschi, profumati e dal colore scarico lo ha reso particolarmente richiesto negli ultimi anni, dopo decenni in cui è stato soprattutto relegato al ruolo di vino da taglio o comunque non dalle grosse pretese. Oggi il Frappato ha in Sicilia otto denominazioni di riferimento: Alcamo DOC, Cerasuolo di Vittoria DOCG e Cerasuolo di Vittoria DOCG Sottozona Classico, Eloro DOC, Erice DOC, Menfi DOC, Sicilia DOC e Vittoria DOC. Il Frappato è però soprattutto alla base... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’exploit del Frappato: ecco le nuove interpretazioni

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