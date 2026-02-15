Le passerelle di New York per l' Autunno Inverno 2026 27 hanno appena incoronato l' alleato definitivo per la prossima stagione | l' occhiale da vista e da sole nelle nuove interpretazioni del futuro

Le sfilate di New York per la collezione AutunnoInverno 202627 hanno mostrato come gli occhiali da vista e da sole diventino protagonisti assoluti del prossimo inverno. La scelta di designer e marchi si orienta verso modelli innovativi, come le montature tartarugate rivisitate e le mascherine chunky, fino alle versioni aggiornate dei classici Wayfarer. Questi accessori si preparano a dominare le tendenze, portando un tocco di futurismo alle passerelle.

D alle nuove montature tartarugate alle mascherine chunky, fino ai modelli Wayfarer di ultimissima generazione. Sulle passerelle della New York Fashion Week Autunno-Inverno 20262027, il dettaglio imprescindibile per completare il look – del futuro – sono sempre e comunque gli occhiali. Occhiali da vista: come sceglierli in base alla forma del viso X Che siano da vista o da sole, in nero totale o con le lenti colorate, il tasso glam rimane comunque invariato. Delineando i nuovi orizzonti dell' eyewear contemporaneo, in un sempre più sofisticato gioco di equilibri tra nostalgia magnetica e innovazione funzionale.