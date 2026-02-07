Cassazione modifica il quesito referendum giustizia | voto a rischio slittamento e nuove interpretazioni legali

La data del referendum sulla giustizia potrebbe slittare ancora. La Cassazione ha deciso di cambiare il testo del quesito che gli italiani devono votare. Ora si parla di possibili ritardi e nuove interpretazioni legali, lasciando incerte le prossime settimane.

La data del referendum sulla giustizia è ora avvolta nell’incertezza, a seguito di una pronuncia senza precedenti della Cassazione che ha modificato il quesito sottoposto al voto popolare. L’ordinanza, depositata questo sabato 7 febbraio 2026, accoglie la richiesta del comitato di cittadini promotori, integrando il testo originario con un esplicito riferimento agli articoli della Costituzione che verrebbero modificati in caso di approvazione della riforma. Un intervento che, per la prima volta nella storia referendaria italiana, ha visto i magistrati intervenire a modificare un quesito già ufficialmente indetto, aprendo uno scenario di interpretazioni giuridiche divergenti e possibili slittamenti nella data del voto, attualmente fissata per il 22 e 23 marzo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Referendum magistratura, la #Cassazione modifica il quesito a seguito delle 500mila firme. Possibili conseguenze per la data del voto facebook

