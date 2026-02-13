Il Milan torna in campo a Pisa, dove leao e Pulisic sono tornati ad allenarsi con il gruppo ma partiranno dalla panchina, in una partita che mette in evidenza la prudenza di Pioli dopo le ultime settimane di assenze e infortuni.

Il Milan si ripresenta sul palcoscenico della Serie A dopo una sosta forzata di dieci giorni, pronto a sfidare il Pisa in un anticipo del venerdì che profuma di conferma. La vittoria netta di Bologna ha lasciato in dote a Massimiliano Allegri non solo tre punti preziosi, ma anche la consapevolezza di aver trovato una quadra tattica solida, nonostante le assenze. Il tecnico livornese, pur sorridendo per il rientro in gruppo di Rafael Leao e Christian Pulisic, sembra intenzionato a gestire con estrema cautela i suoi pezzi pregiati: entrambi i calciatori, infatti, inizieranno la sfida dalla panchina. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan a Pisa tra certezze e prudenza: Leao e Pulisic tornano ma partono dalla panchina

Il Milan si avvicina alla sfida contro il Pisa con buone notizie dall’infermeria.

Domani il Milan sfida il Pisa in trasferta, con Allegri che chiede concentrazione e attenzione.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Pisa-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Milan, le ultime verso il Pisa: Pulisic rientra e andrà in panchina. Out Saelemaekers; Pisa-Milan: probabili formazioni, dove vederla (tv e streaming), orario e classifica Serie A; Pisa-Milan: probabili formazioni e statistiche.

Pisa-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie AI rossoneri di Massimiliano Allegri fanno visita ai toscani di Oscar Hiljemark nell'anticipo della 25ª giornata. Sfida da testa-coda alla Cetilar Arena ... tuttosport.com

Pronostico Pisa-Milan, rossoneri favoritissimi nel testacodaIl Pisa occupa l’ ultimo posto in classifica insieme al Verona con ben 35 punti in meno rispetto al Milan. I rossoneri, che devono recuperare la partita con il Como non disputata sette giorni fa, sono ... corrieredellosport.it

Milan, missione Pisa: Allegri si affida al “fattore N” per la rincorsa Inter x.com

Partita: PisaMilan Data: venerdì 13 febbraio 2026 Orario: 20.45 Canale tv: DAZN, DAZN 1 Streaming: DAZN Milan Nel Cuore #pisamilan - facebook.com facebook