Milan e Inter sono entrambe interessate a un giovane calciatore che viene definito il 'nuovo Kakà'. Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha scritto su X che le due squadre stanno monitorando da vicino le prestazioni del giocatore. La possibile trattativa tra le società sembra essere un argomento di discussione tra gli appassionati, con attenzione rivolta alle future mosse di mercato.

Il derby non finisce mai. Dopo la vittoria del Milan guidato da Massimiliano Allegri contro l'Inter di Cristian Chivu nell'ultimo turno di Serie A, potrebbe andare in scena un duello di calciomercato per un gioiello classe 2009 che fa gola anche al Barcellona, oltre che alle due milanesi. Parliamo di Gustavo Zabarelli, fantasista attualmente in forza al San Paolo spesso paragonato in Brasile alla leggenda Kakà. A rivelarlo è il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio profilo X. È importante ricordare che l'attaccante classe 2009, non avendo ancora compiuto 18 anni, non potrebbe trasferirsi in Italia prima del 9 marzo 2027, data in cui il baby talento raggiungerà la maggiore età. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - È sempre derby: Milan e Inter seguono da vicino il ‘nuovo Kakà’. Sfida di mercato in vista?

