Dietro le quinte della propaganda russa in Africa

La diffusione di notizie false da parte di un gruppo legato alla Russia si intensifica in Africa, a causa di un sistema di propaganda che sfrutta risorse e reti logistiche. Questa campagna mira a influenzare l’opinione pubblica locale e a rafforzare l’influenza di Mosca nella regione. Operatori nascosti e strategie di manipolazione sono alla base di questa attività. Le autorità africane monitorano attentamente questa presenza, mentre le operazioni proseguono senza sosta.

Un'inchiesta condotta da un consorzio giornalistico formato tra gli altri da The Continent, iStories, Dossier Center, All eyes on Wagner, Forbidden stories e OpenDemocracy ha esaminato una serie di documenti, per un totale di più di 1.431 pagine in russo, che sono stati inviati in forma anonima alla redazione di The Continent. I documenti sono stati verificati dai partner e rivelano piani strategici, biografie dei dipendenti, rapporti, registri contabili e riassunti delle campagne di disinformazione condotte nel 2024 dalla struttura che ha preso il posto del braccio propagandistico della Wagner, la compagnia di mercenari creata dal defunto Evgenij Prigožin.