L’anima che rinasce | il romanzo d’esordio di Letizia Balò tra fragilità e rinascita

Il romanzo “L’anima che rinasce” di Letizia Balò nasce dalla sua esperienza personale di lotta contro la depressione. La scrittrice e imprenditrice valdarnese, originaria di Arezzo, ha deciso di condividere le sue emozioni attraverso questa opera, che racconta un percorso di sofferenza e speranza. Balò ha scritto il libro per aiutare chi si sente fragile a trovare il coraggio di ricominciare. Il romanzo, pubblicato di recente, esplora la complessità delle emozioni umane e le sfide della rinascita.

Arezzo, 19 febbraio 2026 – Un percorso di cadute e risalite, di fragilità nascoste dietro una forza apparente, di scelte difficili e rinascita consapevole: è questo il cuore di L'anima che rinasce, romanzo d'esordio di Letizia Balò, autrice e imprenditrice valdarnese, nata e cresciuta in provincia di Arezzo. Da sempre appassionata di lettura, tra narrativa e testi di crescita personale, Balò ha trovato nella scrittura uno strumento per dare voce a emozioni profonde e trasformarle in energia costruttiva. Il libro nasce da un vissuto autentico, rielaborato con delicatezza, e vuole offrire un messaggio concreto di speranza e forza interiore.