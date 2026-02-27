Durante la terza serata di Sanremo 2026, la classifica si aggiorna con Arisa e Serena Brancale ancora tra i primi cinque, mentre radio e televoto confermano il gradimento per Sayf, Lucé e Sal Da Vinci. L’evento, trasmesso giovedì 26 febbraio, ha visto l’esibizione di altri 15 big, contribuendo a definire i nuovi posizionamenti nella competizione.

Nel terzo appuntamento con la kermesse andato in onda il 26 febbraio, a votare sono stati di nuovo le radio e il televoto Festival di Sanremo atto terzo. L’appuntamento con la kermesse andato in onda giovedì 26 febbraio ha generato una nuova classifica parziale, dopo l’esibizione dei 15 big che non si erano esibiti la sera prima. Anche questa volta a votare sono state le radio e il televoto che, come da tradizione, ha portato degli sconvolgimenti non da poco. In chiusura di puntata, Carlo Conti ha letto la top 5 in ordine assolutamente randomico. Questo vuol dire che non si conosce l’effettivo ordine di piazzamento nella graduatoria. La top 5, ad ogni modo, è così composta Questa sera la gara principale viene sospesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2026, la classifica della terza serata: Arisa e Serena Brancale ancora in top 5, radio e televoto premiano anche Sayf, Lucé e Sal Da Vinci

Classifica Sanremo 2026 terza serata, top 5 con Sal Da Vinci, Arisa, Serena Brancale, Sayf e LuchèSi è conclusa la terza serata del Festival di Sanremo 2026, sul palco 15 dei 30 Big in gara.

Leggi anche: Sanremo 2026, la classifica provvisoria della terza serata: Sal Da Vinci, Arisa, Sayf, Luchè e Serena Brancale – Il video

Temi più discussi: Sanremo 2026, classifica parziale dopo prima e seconda serata; Sanremo 2026, la classifica della prima serata: conferme per Serena Brancale e la coppia Fedez-Masini, nella top 5 approda anche Fulminacci; Sanremo 2026 la classifica, prima serata: Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez-Masini; Sanremo 2026, la classifica della prima serata.

Classifica Sanremo 2026, i primi 5 cantanti dopo la terza serata (e le precedenti)Leggi su Sky TG24 l'articolo Classifica Sanremo 2026, i primi 5 cantanti dopo la terza serata (e le precedenti) ... tg24.sky.it

Sanremo 2026, la classifica TOP 5 della terza serata di giovedì 26 febbraio: il voto della giuria radio e televotoQuali sono le 5 canzoni più votate della terza serata di Sanremo 2026? Scopriamo la classifica TOP 5 secondo i voti radio e televoto. superguidatv.it

Magnifiche Serena Brancale, Arisa e Malika Ayane, partenza falsa per Irina Shayk - facebook.com facebook

Serena Brancale hai preso l’anima e me l’hai distrutta. Prenditi tutto #Sanremo2026 x.com