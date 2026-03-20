La classifica radio dei brani di Sanremo 2026 | Sal Da Vinci fuori dalla top 5 Patty Pravo ultima per passaggi
A tre settimane dalla conclusione di Sanremo 2026, la classifica radio mostra che
A tre settimane dalla fine di Sanremo 2026, "Che fastidio!" di Ditonellapiaga rimane la canzone in vetta alle radio: sorpresa nella top 5 con "Stupida Sfortuna" di Fulminacci che scalza "Per sempre sì" di Sal Da Vinci. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Sal Da Vinci annuncia a @Radio105 un feat con @MetaErmal x.com