Studio di Cna Il taglio delle tasse nazionali vanificato dal caro-Fisco regionale Gli esempi su due aziende

Michele Carloni di Cna ha spiegato che il calo delle tasse nazionali non basta a ridurre la pressione fiscale complessiva, a causa dell'aumento delle imposte regionali. Due aziende hanno segnalato come, nonostante le agevolazioni statali, il caro-Fisco locale riduca significativamente i profitti. La crescita delle imposte regionali ha infatti annullato i benefici delle riduzioni fiscali nazionali, rendendo più difficile per le imprese pianificare investimenti. La situazione si riflette su molte realtà del territorio.

"L'aumento dei costi di energia e materiali e il fisco che resta alto.. sta scoraggiando ad investire e assumere". Cresce sempre di più la Tari “Una pressione fiscale generale diminuita negli ultimi sei anni, che tuttavia continua a mantenersi molto alta, spesso superando il 50% degli utili aziendali, produce un unico risultato: quello di scoraggiare gli investimenti delle imprese": lo ha affermato Michele Carloni, presidente di Cna Umbria, che si riferisce in particolare "a partire dai piccoli imprenditori che vivono del proprio lavoro". Il tutto tenendo conto che a carico delle imprese sono schizzati verso l’alto i costi di impresa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Tasse non pagate, così il Fisco stanerà gli evasori con i dati delle fatture elettronicheIl Fisco si prepara a sferrare un nuovo colpo contro gli evasori fiscali.

Semestre filtro di Medicina, Bernini interviene sul caro-tasse all’estero: “Il diritto allo studio non è uno slogan, nessuna differenza tra Roma e Tirana”Il Ministro Bernini ha annunciato l'uguaglianza delle tariffe d’iscrizione per gli studenti di Medicina nelle sedi di Roma e Tirana, confermando l’importanza del diritto allo studio.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: SP 107, 3.2 milioni per lo studio di fattibilità. CNA Mugello: Un primo passo, non la soluzione; SP 107 tra Vaglia e Calenzano, 3,2 milioni per lo studio di fattibilità: CNA Mugello chiede una soluzione davvero risolutiva; Artigiani, il nodo è il personale: ecco le professioni più ricercate nel 2026; Assunzioni, idraulici, autisti e tecnici introvabili. Bisogna puntare sulla formazione.

Studio di Cna. Il taglio delle tasse nazionali vanificato dal caro-Fisco regionale. Gli esempi su due aziendeL'aumento dei costi di energia e materiali e il fisco che resta alto.. sta scoraggiando ad investire e assumere. Cresce sempre di più la Tari ... perugiatoday.it

Lo studio della Cna: Fino al 6 luglio si lavora per il FiscoLe imprese grossetane devono lavorare fino al 6 luglio solo per adempiere agli obblighi fiscali: è il cosiddetto ’Tax Free Day’, il giorno simbolico in cui si smette di lavorare per il fisco e si ... lanazione.it

Studio di Architettura Argine dx Canale Taglio 10 - facebook.com facebook