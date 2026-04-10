Il web si sta scatenando dopo che l’ex calciatore italiano, noto per un episodio memorabile nella finale della Coppa del Mondo 2006, ha commentato pubblicamente. L’ex atleta ha definito come “il più grande errore di tutta la storia del calciomercato” una decisione presa nel mondo del calcio. Le sue parole hanno suscitato molte reazioni tra gli appassionati e gli esperti del settore, rendendo il commento uno dei più discussi degli ultimi tempi.

2026-04-10 09:29:00 Il web è in trepidazione: Marco Materazzi l’eroe d’Italia che ha costretto la storica testata di Zinedine Zidane nella finale della Coppa del Mondo 2006 non ha esitato a sottolineare quello che considera “il più grande errore di tutta la storia del calciomercato”. Questa è stata la famosa testata di Zidane a Materazzi ai Mondiali del 2006 “Scott McTominay (Napoli) è un giocatore incredibile dall’inizio alla fine. Non capisco come il Manchester United lo abbia venduto quasi per niente, perché il suo valore, secondo me, è tra i 60 ei 70 milioni di euro o più. È l’errore di mercato più grande della storia”, ha dichiarato l’ex calciatore italiano in ‘Hajper’. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “L’errore di mercato più grande dell’intera storia del calcio”

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Addio al grande allenatore, amatissimo in Italia: ha fatto la storia del calciol mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Mircea Lucescu, morto all’età di 80 anni dopo gravi problemi cardiaci.

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Materazzi distrugge il Man United: McTominay è il più grande errore di mercato della storiaScott McTominay si è rivelato un rimpianto enorme per il Manchester United, che lo ha ceduto al Napoli per appena 30 milioni di euro. Il centrocampista scozzese, già nella sua prima stagione in Serie ... msn.com

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