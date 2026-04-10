L' ereditiera Ana Maria Hentao Knezevic scomparsa ricompensa dell' Fbi da 25mila dollari a chi darà informazioni

L'ereditiera Ana Maria Hentao Knezevic è scomparsa, e l’Fbi di Miami ha messo in palio una ricompensa di 25.000 dollari per chi fornirà dettagli utili alle indagini. L’agenzia ha diffuso un comunicato chiedendo collaborazione alla popolazione senza rivelare altri dettagli sulla vicenda. La scomparsa è stata segnalata nelle ultime settimane, ma finora nessuna notizia certa è stata resa pubblica.

L’Fbi di Miami ha offerto una ricompensa fino a 25.000 dollari per chi possa fornire informazioni che portino al ritrovamento dei resti umani di Ana Maria Henao Knezevic, l’ereditiera quarantenne statunitense di origini colombiane scomparsa a Madrid il 2 febbraio 2024, e le cui ricerche si svolsero anche in provincia di Vicenza, nei pressi di Cogollo del Cengio. La notizia, pubblicata nel sito web dell’ufficio federale, è stata pubblicata dai quotidiani Giornale di Vicenza e Corriere del Veneto. Sospettato della morte della donna era stato l’ex marito, David Knezevich, 37 anni, imprenditore americano di origini serbe trovato morto in carcere nell’aprile dello scorso anno. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'ereditiera Ana Maria Hentao Knezevic scomparsa, ricompensa dell'Fbi da 25mila dollari a chi darà informazioni Ana Maria Henao scomparsa a Madrid: Fbi offre ricompensa di 25mila dollari per trovare il corpoA oltre due anni dalla scomparsa di Ana Maria Henao a Madrid, l’Fbi offre fino a 25. Il caso dell’ereditiera scomparsa per cui l’Fbi ha offerto una ricompensa di 25 mila dollariL’Fbi di Miami ha offerto una ricompensa fino a 25 mila dollari per chi possa fornire informazioni che portino al ritrovamento dei resti umani di Ana...