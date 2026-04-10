L’Fbi di Miami ha annunciato di essere alla ricerca di informazioni riguardanti la scomparsa di un’ereditiera. Per chi possa contribuire con dettagli utili, è stata messa a disposizione una ricompensa di 25 mila dollari. L’indagine riguarda il suo allontanamento, che si è verificato in circostanze non chiare. Finora, non sono stati resi noti dettagli sulle modalità o sui motivi della sua sparizione.

L’Fbi di Miami ha offerto una ricompensa fino a 25 mila dollari per chi possa fornire informazioni che portino al ritrovamento dei resti umani di Ana Maria Henao Knezevic, l’ereditiera quarantenne statunitense di origini colombiane scomparsa a Madrid il 2 febbraio 2024, le cui ricerche si svolsero anche nel Vicentino, nei pressi di Cogollo del Cengio. Sospettato della morte della donna era stato l’ex marito, David Knezevich, 37 anni, imprenditore americano di origini serbe trovato morto in carcere ad aprile 2025. Le ricerche non hanno mai portato a nulla. Ana Maria Henao era arrivata a Madrid a dicembre 2023, in fuga dopo la separazione da Knezevich dopo 13 anni di matrimonio, e di lei si erano perse le tracce dal 2 febbraio successivo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il caso dell’ereditiera scomparsa per cui l’Fbi ha offerto una ricompensa di 25 mila dollari

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