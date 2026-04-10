Ana Maria Henao scomparsa a Madrid | Fbi offre ricompensa di 25mila dollari per trovare il corpo

A più di due anni dalla scomparsa di Ana Maria Henao a Madrid, l’Fbi ha annunciato la disponibilità di una ricompensa di 25.000 dollari per chi fornirà indicazioni utili a rintracciare i suoi resti. La donna è scomparsa senza lasciare tracce, e le autorità statunitensi stanno cercando di raccogliere nuove informazioni per risolvere il caso. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e delle forze dell’ordine.

A oltre due anni dalla scomparsa di Ana Maria Henao a Madrid, l’Fbi offre fino a 25.000 dollari per chi possa dare informazioni che permettano di ritrovare i suoi resti. L'ipotesi è che la 40enne italo-colombiana sia stata uccisa dall’ex marito David Knezevich, suicidatosi in carcere nel 2025. Il gps della sua auto aveva registrato una sosta prolungata nei boschi di Cogollo del Cengio, in Veneto, durante il viaggio di ritorno verso la Serbia. 🔗 Leggi su Fanpage.it La famiglia di Nancy Guthrie offre un milione di dollari di ricompensa: a che punto sono le indaginiLa famiglia di Nancy Guthrie, l'84enne scomparsa a Tucson (Arizona) tre settimane fa, ha offerto un milione di dollari a chi fornirà informazioni che... Perugia, gatta bianca con gli occhi azzurri scomparsa (o rapita) da via Serafino Siepi: la proprietaria offre una ricompensaL'animale, che ha la coda mozzata ed è affetto da problemi di salute, necessita di una cura giornaliera con una pasticca specifica. Temi più discussi: Una ricompensa da 25 mila dollari per trovare il corpo di Ana Maria; Ana Maria Henao, caccia ai resti. L'Fbi: 25mila dollari a chi parla. Il fratello: Diteci dove piangerla; Caso Henao, l’Fbi riapre la caccia alla verità: ricompensa per trovare il corpo; Ana Maria Henao Knezevic, l’FBI offre una ricompensa, il Comitato: Informazioni utili per ritrovare i resti. Ana Maria Henao scomparsa a Madrid: Fbi offre ricompensa di 25mila dollari per trovare il corpoA oltre due anni dalla scomparsa di Ana Maria Henao a Madrid, l’Fbi offre fino a 25.000 dollari per chi possa dare informazioni che permettano di ritrovare i suoi resti. L’ipotesi è che la 40enne ital ... fanpage.it Ana Maria Henao, caccia ai resti. L’Fbi: 25mila dollari a chi parla. Il fratello: Diteci dove piangerlaL'uomo accusato di averla uccisa è morto, ma il caso di Ana Maria Henao rimane vivo. E ora c'è anche una ricompensa. La famiglia non si arrende e dagli ... ecovicentino.it La famiglia di Ana Maria Henao Knezevic ci chiede aiuto per avere notizie utili sul caso. Noi raccogliamo la richiesta e mettiamo a disposizione il nostro numero per ricevere informazioni: 388 189 4493. Ogni notizia circostanziata verrà riferita all'FBI. Grazie. #d - facebook.com facebook