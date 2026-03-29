LIVE Moto2 GP USA 2026 in DIRETTA | Alonso penalizzato Baltus eredita la pole position

Alle ore 21:00 italiane inizia la gara Moto2 del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, terzo appuntamento del campionato mondiale. La sessione di qualifiche si è conclusa con Baltus che ha ottenuto la pole position, mentre David Alonso è stato penalizzato, modificando così la griglia di partenza. I piloti si preparano a scendere in pista per la partenza ufficiale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DAVID ALONSO PENALIZZATO: LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara Moto2 del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, terzo appuntamento del Mondiale 2026. Sul circuito del COTA ad Austin verrà incoronato il terzo vincitore della stagione nella classe mediana in una corsa che si preannuncia già spettacolare con numerosi favoriti. Le qualifiche di ieri hanno emesso il loro verdetto; davanti a tutti partirà il colombiano David Alonso, nettamente più veloce sul giro secco rispetto agli avversari. Il centauro della Kalex CFMOTO Aspar dovrà però vedersi le spalle già dalla partenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

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