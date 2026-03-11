Leonardo si rafforza nella cybersecurity e acquisisce Becrypt in UK

Leonardo, tramite la sua controllata britannica, ha firmato un accordo vincolante per l’acquisto di Becrypt, società specializzata in cybersecurity nel Regno Unito. L’operazione mira a consolidare la presenza del gruppo in questo settore. La firma dell’intesa si inserisce in una strategia di crescita e rafforzamento delle competenze nel campo della sicurezza informatica.

Milano, 11 mar. (askanews) – Leonardo, attraverso la controllata Leonardo UK, ha compiuto un ulteriore passo per rafforzarsi nella cybersecurity con la sigla di un accordo vincolante per l’acquisizione della società britannica Becrypt. L’operazione, sottolinea una nota del gruppo italiano, aumenterà fin da subito il posizionamento di Leonardo in UK e le difese cyber dei paesi Five Eyes e consoliderà la forte collaborazione tra Leonardo, il Governo britannico e il National Cyber Security Centre (NCSC) per proteggere gli ambienti più sensibili del Regno Unito. L’acquisizione si basa inoltre sulla fornitura da parte dell’azienda di soluzioni cyber di nuova generazione in Italia, nella Nato e nel più ampio panorama della difesa europea. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

