Questa mattina a Roma si svolgerà un incontro tra la premier italiana Meloni e la ministra tedesca Merz, focalizzato sulla difesa. L'appuntamento segue il bilaterale di Bruxelles e il documento condiviso sulla competitività europea, rappresentando un’occasione per approfondire temi strategici senza coinvolgere Leonardo. La discussione si inserisce nel quadro delle relazioni tra i due Paesi e l’evoluzione delle politiche di sicurezza e cooperazione europea.

Dopo il bilaterale di Bruxelles e il documento congiunto sulla competitività europea, torneranno a vedersi questa mattina a Roma. L’appuntamento è a Villa Doria Pamphilj per il vertice intergovernativo tra Italia e Germania, presieduto dalla premier Giorgia Meloni e dal cancelliere Friedrich Merz. In programma bilaterali tra ministri e la firma di una decina di accordi in settori considerati strategici. Tra questi anche la difesa. Eppure al vertice tra Italia e Germania non ci sarà Roberto Cingolani, l’amministratore delegato di Leonardo. Le nuove intese non dovrebbero infatti riguardare la principale industria italiana del settore, che dal 2024 ha costituito una joint venture con i tedeschi Rheinmetall, attiva nella produzione di carri armati e sistemi di sistemi di difesa terrestre. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Vertice Meloni-Merz a Roma sulla difesa (senza Leonardo)

Leggi anche: Zelensky a Londra per il vertice con Starmer, Macron e Merz. Domani a Roma da Meloni

Leggi anche: Zelensky è a Londra per il vertice con Starmer, Macron e Merz. Domani vedrà Meloni a Roma

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Italia-Germania, l'asse si consolida: Merz da Meloni per una nuova Ue; A Bruxelles via al summit Ue. Incontro Meloni-Merz prima del vertice, asse sulle riforme; Italia-Germania, oggi vertice Meloni con Merz: cooperazione rafforzata tra Roma e Berlino; ***Italia-Germania: venerdi' a Roma vertice intergovernativo con Meloni e Merz.

Oggi il vertice a Roma, Italia?Germania: Meloni e Merz per una nuova UEAGI - Italia e Germania, Giorgia Meloni e Friedrich Merz: due Paesi con un destino comune in un'Europa mai messa così a dura prova. E i due leader, oggi si incontreranno a Roma per un vertice intergov ... msn.com

Italia-Germania, oggi vertice Meloni con Merz: cooperazione rafforzata tra Roma e BerlinoL’obiettivo del vertice di Roma tra la presidente del Consiglio italiano e il cancelliere tedesco è quello di confermare il salto di qualità tra le due nazioni a due anni dal vertice di Berlino del no ... adnkronos.com

A Bruxelles via al summit Ue. Incontro Meloni-Merz prima del vertice, asse sulle riforme x.com

L’opposizione chiede un’intervento alla Camera di Meloni sui dazi L’opposizione incalza il governo sui dazi annunciati dagli Stati Uniti e chiede un intervento parlamentare di Giorgia Meloni prima del vertice europeo straordinario convocato a Bruxelles. Nean - facebook.com facebook