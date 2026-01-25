Alessandro Medici, conosciuto sui social come Alessandro Il, ha lasciato una posizione di dirigente in una multinazionale per seguire il suo sogno. Oggi gestisce l’asilo per cani più grande d’Italia, trovando soddisfazione nel suo nuovo percorso. La sua storia dimostra come la determinazione possa trasformare una passione in una realtà concreta, offrendo un esempio di cambiamento professionale motivato dalla volontà di realizzare un sogno di lunga data.

Il sogno di una vita, rimasto per anni nel cassetto, che ha trovato il coraggio di diventare realtà. È la storia di Alessandro Medici, ribattezzato sui social Alessandro Il Dogsitter, fondatore dell'asilo per cani più grande d'Italia con sede a Torino. La grandezza non si riferisce all'estensione della struttura, ma al numero di cani iscritti e gestiti quotidianamente: quaranta. Prima di compiere questo salto nel vuoto, Alessandro lavorava in una multinazionale come direttore commerciale: «Viaggiavo per il mondo, meeting dopo meeting. Non riuscivo più a gestire le mie emozioni: ero veramente tanto infelice», racconta a Leggo. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - «Ho lasciato il lavoro come dirigente in una multinazionale per inseguire il mio sogno. Ora gestisco l'asilo per cani più grande d'Italia e non potrei essere più felice»

