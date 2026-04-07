Il Giugliano ha battuto il Crotone nella 35esima giornata di campionato, ottenendo tre punti importanti per proseguire nella corsa alla salvezza diretta. La squadra ha messo a segno la vittoria durante la partita, mantenendo vive le speranze di evitare i playout. La gara si è conclusa con il risultato favorevole, contribuendo alla classifica generale delle due formazioni.

Il Giugliano crede nella salvezza e conquista tre punti pensanti contro il Crotone alla 35esima giornata. I calabresi partono forte con Zunno, è bravo Stefano Greco, poi libera la difesa. Dal corner, colpo di testa di Armini che però finisce addosso al compagno. Pallino del gioco al Crotone, servito ancora Gomez ma il colpo di testa è centrale. Ancora ospiti col tentativo da fuori, ancora attento il portiere del Giugliano. Si fanno vedere i tigrotti in avanti con Murilo e Balde, che provano a costruire l’occasione, il pallone arriva al brasiliano, tiro di poco fuori. Padroni di casa che prendono coraggio e al 38esimo il Crotone rischia l’autogol. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, vittoria col Crotone per continuare a inseguire la salvezza diretta

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"Si tratta di un ragazzo di Giugliano che non voleva rimanere legato ai Mallardo di Giugliano e che viceversa desiderava transitare nelle fila del gruppo Zagaria... ", le parole del pentito https://nap.li/ELyu - facebook.com facebook