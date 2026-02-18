emergenza medici di base m5s continua mobilitazione | raccolta firme e banchetti informativi a lacchiarella e noviglio

Da milanotoday.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Movimento 5 Stelle ha organizzato una serie di banchetti e una raccolta firme a Lacchiarella e Noviglio, in risposta all’emergenza medici di base. Questa iniziativa nasce dalla crescente difficoltà dei cittadini nel trovare assistenza sanitaria vicina a casa. Gli attivisti si fermeranno nelle piazze per spiegare la petizione e ascoltare le esigenze degli abitanti. La mobilitazione si svolgerà sabato 14 febbraio, coinvolgendo chi ogni giorno fa fatica a ricevere visite dal medico di fiducia. La richiesta è chiara: bisogna intervenire subito.

Nicola Di Marco (M5s): «23 mila cittadini senza medico nella sola ASST Melegnano Martesana. Servono misure straordinarie e subito» Per la giornata di domani, sabato 14 febbraio, gli attivisti del Gruppo Territoriale del Movimento Cinque Stelle Visconteo incontreranno i cittadini, per raccogliere a sostegno della petizione riguardante l’emergenza medici di base, con particolare riferimento a quanto avviene all’interno dell’ASST Melegnano Martesana. L’appuntamento con i banchetti informativi del Movimento Cinque Stelle è a: Lacchiarella – Piazza Gaber (Centro Commerciale): ore 10.00 – 12.30 e Noviglio – Via delle Industrie (Centro Commerciale): ore 14.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

AVS lancia il weekend di mobilitazione nazionale per la proposta “Non più di 20 per classe”: gazebo e banchetti in tutte le città per la raccolta firmeL'AVS promuove un weekend di mobilitazione nazionale per raccogliere firme a sostegno della proposta “Non più di 20 per classe”.

Diga di Vetto, scatta la mobilitazione a Parma: raccolta firme e proposte alternativeA Parma scoppia la protesta contro il progetto della diga di Vetto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Comune in campo per l’emergenza. In arrivo due nuovi medici di base; Elenco dei Medici caduti nel corso dell’epidemia di Covid-19; Bari, due quartieri e 8mila residenti senza medico di base: Siamo in emergenza sanitaria; Decreto Milleproroghe, medici a lavoro fino a 72 anni: cosa sapere.

emergenza medici di baseMedici di base verso lo sciopero: date e motivi della protestaLo scontro tra medici di medicina generale e Regione è tutt'altro che assopito. Tra fine aprile e inizio maggio ci sarà lo sciopero generale, l’annuncio verrà ... quotidianodipuglia.it

Pronto soccorso, medici da altri reparti per turni aggiuntivi su base volontaria. Benazzi: «Inseriamo persone che conoscono già i nostri ospedali»TREVISO - I medici nei pronto soccorso della Marca non bastano. E per coprire i buchi ora l'Usl chiede ai propri camici bianchi in servizio in altri reparti di andare a fare straordinari - ... ilgazzettino.it