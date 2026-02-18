emergenza medici di base m5s continua mobilitazione | raccolta firme e banchetti informativi a lacchiarella e noviglio

Il Movimento 5 Stelle ha organizzato una serie di banchetti e una raccolta firme a Lacchiarella e Noviglio, in risposta all’emergenza medici di base. Questa iniziativa nasce dalla crescente difficoltà dei cittadini nel trovare assistenza sanitaria vicina a casa. Gli attivisti si fermeranno nelle piazze per spiegare la petizione e ascoltare le esigenze degli abitanti. La mobilitazione si svolgerà sabato 14 febbraio, coinvolgendo chi ogni giorno fa fatica a ricevere visite dal medico di fiducia. La richiesta è chiara: bisogna intervenire subito.

Nicola Di Marco (M5s): «23 mila cittadini senza medico nella sola ASST Melegnano Martesana. Servono misure straordinarie e subito» Per la giornata di domani, sabato 14 febbraio, gli attivisti del Gruppo Territoriale del Movimento Cinque Stelle Visconteo incontreranno i cittadini, per raccogliere a sostegno della petizione riguardante l'emergenza medici di base, con particolare riferimento a quanto avviene all'interno dell'ASST Melegnano Martesana. L'appuntamento con i banchetti informativi del Movimento Cinque Stelle è a: Lacchiarella – Piazza Gaber (Centro Commerciale): ore 10.00 – 12.30 e Noviglio – Via delle Industrie (Centro Commerciale): ore 14.